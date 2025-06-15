Незабаром ми матимемо мир між Ізраїлем та Іраном, – Трамп

Президент США прокоментував загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. За словами Трампа, країни скоро домовляться про перемир'я.

Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію Трампа у власній соцмережі Truth Social.

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Що американський лідер заявив про загострення на Близькому Сході

За словами Дональда Трампа, Іран та Ізраїль незабаром укладуть угоду про мир. Це нібито відбудеться так само як Трамп домігся угоди між Індією та Пакистаном.

Так само, незабаром буде мир між Ізраїлем та Іраном,

– заявив Трамп.

Він додав, що зараз відбуваються "багато дзвінків і зустрічей".

Американський лідер нагадав, що під час його першого президентського терміну Сербія та Косово були на межі гарячого конфлікту, як це триває вже багато десятиліть – цей затяжний конфлікт був близький до війни. Трамп нібито зупинив його.

"Я роблю багато, але мені ніколи не віддають належне – і це нормально, народ розуміє", – запевнив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що за кілька годин до заяви президента США відбувся обстріл столиці Ірану вдень. ЗМІ повідомляли про вибухи в західній частині міста, а також поряд з аеропортом Мехрабад та біля готелю Espinas Palace.