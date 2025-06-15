Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию Трампа в собственной соцсети Truth Social.

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Что американский лидер заявил об обострении на Ближнем Востоке

По словам Дональда Трампа, Иран и Израиль вскоре заключат соглашение о мире. Это якобы произойдет так же как Трамп добился соглашения между Индией и Пакистаном.

Так же, вскоре будет мир между Израилем и Ираном,

– заявил Трамп.

Он добавил, что сейчас происходят "много звонков и встреч".

Американский лидер напомнил, что во время его первого президентского срока Сербия и Косово были на грани горячего конфликта, как это продолжается уже много десятилетий – этот затяжной конфликт был близок к войне. Трамп якобы остановил его.

"Я делаю много, но мне никогда не отдают должное – и это нормально, народ понимает", – заверил Дональд Трамп.

Напомним, что за несколько часов до заявления президента США состоялся обстрел столицы Ирана днем. СМИ сообщали о взрывах в западной части города, а также рядом с аэропортом Мехрабад и возле отеля Espinas Palace.