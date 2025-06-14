Це суттєвий провал Трампа: як Путін та Сі можуть використати загострення між Ізраїлем та Іраном

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном не тільки не вщухає, а сторони продовжують ескалювання. Якщо він продовжиться, то не можна виключати, що до протистояння долучаться треті країни.

Серед країн, які можуть втрутитись та спробувати вплинути на ситуацію на Близькому Сході, – Туреччина та Росія. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у розмові з 24 Каналом припустив, чи зможуть Реджеп Ердоган та Владімір Путін змінити розклад сил у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Важливо Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю та чи долучаться США

Ще не сказав своє слово Китай

Семиволос припустив, що Ердоган, імовірно, обмежиться лише жорсткими заявами. Проте важко уявити, у який спосіб Туреччина може вплинути на цей процес.

До того ж відносини між Туреччиною і Іраном також не безхмарні. Зрозуміло, що в Анкари немає великого бажання допомагати Тегерану. Однак є ресентимент щодо Ізраїлю,

– підкреслив він.

Тому Ізраїль, як ворог, на думку директора Центру близькосхідних досліджень, об'єднує дуже багато країн в регіоні. Також очевидно, що Іран буде це використовувати для формування певної коаліції. Хоча й дуже важко уявити, що вона може бути створена.

Водночас Росія намагається використати цю ситуацію на свою користь. Вона вже отримала вигоду через підняття цін на нафту.

Москва прагне вскочити в цей переговорний процес. Тому Путін і дзвонив Беньяміну Нетаньягу і Масуду Пезешкіану. Зрозуміло, що вони тримають також на столі пропозицію, що була озвучена Дональдом Трампом, в якій Росія виступає посередником в переговорах,

– наголосив він.

Також Семиволос нагадав, що між Іраном та Росією була підписана угода про стратегічне партнерство. Проте в ній немає пункту про те, що обидві країни мають захищати територію одна одної. Це пов'язано з перебігом саме російсько-української війни, адже іранці відмовилися брати в ній участь.

Крім того, за певними даними Тегеран зупинив постачання Росії своїх дронів і комплектування до них. А це, на його думку, також є елементом, який впливає на війну в Україні.

Також ще не сказав свого слова Китай. З його боку пролунали лише незмістовні чергові заяви.

Важливо, яку дипломатію розгорне Пекін. Очевидно, що він спробує використати свій вплив на інші країни, регіони для того, щоб сформувати певну коаліцію. І він в цьому сенсі має більше можливостей, ніж Іран,

– відзначив Ігор Семиволос.

Якщо зважити на те, що це – суттєвий провал Дональда Трампа, то, за словами директора Центру близькосхідних досліджень, очевидно, що створення коаліції вигідно Китаю для демонстрації нікчемності американських зусиль.

Нагадаємо, що на думку експосла України в США Валерія Чалого, Росія зацікавлена в тому, щоб роздмухувався конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Тоді фокус уваги переміститься на Близький Схід, а про "терористичні атаки Росії в Україні почнуть забувати". Водночас Москва зараз не має можливостей повноцінно взяти участь у процесах на Близькому Сході та показати свою роль.