Среди стран, которые могут вмешаться и попытаться повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, – Турция и Россия. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в разговоре с 24 Каналом предположил, смогут ли Реджеп Эрдоган и Владимир Путин изменить расклад сил в конфликте между Израилем и Ираном.

Важно Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

Еще не сказал свое слово Китай

Семиволос предположил, что Эрдоган, вероятно, ограничится лишь жесткими заявлениями. Однако трудно представить, каким образом Турция может повлиять на этот процесс.

К тому же отношения между Турцией и Ираном также не безоблачны. Понятно, что у Анкары нет большого желания помогать Тегерану. Однако есть ресентимент в отношении Израиля,

– подчеркнул он.

Поэтому Израиль, как враг, по мнению директора Центра ближневосточных исследований, объединяет очень много стран в регионе. Также очевидно, что Иран будет это использовать для формирования определенной коалиции. Хотя и очень трудно представить, что она может быть создана.

В то же время Россия пытается использовать эту ситуацию в свою пользу. Она уже получила выгоду из-за поднятия цен на нефть.

Москва стремится влезть в этот переговорный процесс. Поэтому Путин и звонил Беньямину Нетаньяху и Масуду Пезешкиану. Понятно, что они держат также на столе предложение, озвученное Дональдом Трампом, в котором Россия выступает посредником в переговорах,

– подчеркнул он.

Также Семиволос напомнил, что между Ираном и Россией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Однако в нем нет пункта о том, что обе страны должны защищать территорию друг друга. Это связано с ходом именно российско-украинской войны, ведь иранцы отказались принимать в ней участие.

Кроме того, по определенным данным Тегеран остановил поставки России своих дронов и комплектования к ним. А это, по его мнению, также является элементом, который влияет на войну в Украине.

Также еще не сказал своего слова Китай. С его стороны прозвучали лишь бессодержательные дежурные заявления.

Важно, какую дипломатию развернет Пекин. Очевидно, что он попытается использовать свое влияние на другие страны, регионы для того, чтобы сформировать определенную коалицию. И он в этом смысле имеет больше возможностей, чем Иран,

– отметил Игорь Семиволос.

Если учесть то, что это – существенный провал Дональда Трампа, то, по словам директора Центра ближневосточных исследований, очевидно, что создание коалиции выгодно Китаю для демонстрации ничтожности американских усилий.

Напомним, что по мнению экс-посла Украины в США Валерия Чалого, Россия заинтересована в том, чтобы раздувался конфликт между Израилем и Ираном. Тогда фокус внимания переместится на Ближний Восток, а о "террористических атаках России в Украине начнут забывать". В то же время Москва сейчас не имеет возможностей полноценно принять участие в процессах на Ближнем Востоке и показать свою роль.