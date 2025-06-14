Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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ISW про вплив ескалації на Близькому Сході на війну Росії проти України

Після ударів Ізраїлю по Ірану ціни на ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли більш ніж на 5%, – до 74,47 долара за барель.

Аналітики зауважили, що доходи Росії від нафти й газу становили приблизно 30% від загальних федеральних доходів у 2024 році. Це підкреслює значну роль доходів від нафти і газу у фінансуванні державних витрат країни-агресора.

Раніше ISW оцінював, що посилення економічних обмежень для Росії дедалі більше перешкоджає здатності підтримувати тривалі військові зусилля в Україні.

Росія, можливо, зможе використовувати раптове зростання цін на нафту, щоб подолати економічні виклики та фінансувати затяжну війну проти України, якщо припустити, що ціна на нафту залишатиметься високою (наприклад, понад 60 доларів за барель),

– зазначили аналітики.

Також додали, що раніше Путін висловлював стурбованість зниженням цін на нафту, що може призвести до дестабілізації російської економіки.