Йорданія перехопила ракети й дрони, що вторглися в її повітряний простір

Йорданія перехопила кілька ракет і дронів, які вдерлися в повітряний простір країни вранці 13 червня. Операція з перехоплення була проведена на основі військових оцінок, які вказували на ймовірність падіння ракет і безпілотників на території країни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому Йорданія вирішила перехоплювати ракети та дрони

Літаки ВПС Йорданії та системи ППО збили кілька ракет та безпілотників, які опинилися в повітряному просторі країни.

Це відбулося на фоні безпрецедентних ударів Ізраїлю по Ірану. Державне агентство Йорданії Petra з посиланням на військове джерело в Генеральному командуванні Збройних сил країни додало, що літаки Королівських ВПС "діють у режимі підвищеної готовності", аби захистити повітряний простір і забезпечити безпеку країни та її громадян.

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Джерело зазначило, що рішення про перехоплення було ухвалене на основі військових оцінок, які вказували на загрозу падіння ракет і дронів на територію Йорданії, зокрема в населених пунктах, що могло призвести до жертв.

Збройні сили Йорданії заявили, що за жодних обставин не допустять порушення повітряного простору країни.

Йорданія перевела армію в стан підвищеної готовності

Міністр урядових комунікацій і речник уряду Йорданії Мохаммад Момані заявив, що на тлі атаки Ізраїлю на Іран його країна не дозволить жодного порушення свого повітряного простору і "не стане полем бою" в будь-якому конфлікті. Про це повідомило державне інформаційне агентство Petra.

За словами Момані, національна безпека є червоною лінією для Йорданії, і Королівство не дозволить жодних дій, які можуть поставити під загрозу безпеку держави чи її громадян.

Він також закликав міжнародну спільноту вжити заходів для зниження напруженості в регіоні та не допустити подальшої ескалації.

Крім того, міністр застеріг від поширення неперевіреної інформації чи відеоматеріалів, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.

Водночас високопоставлене військове джерело повідомило агентству, що всі підрозділи й частини Збройних сил Йорданії переведені в режим підвищеної бойової готовності.

Головне командування уважно стежить за ситуацією в регіоні, а армія перебуває в стані максимальної оперативної та матеріально-технічної готовності.