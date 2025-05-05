Ізраїль потужно вдарив по Ємену: під масованою атакою був порт

У понеділок, 5 травня, ізраїльські ВПС вдарили по портовому місту Ходейда в Ємені. Ізраїль вдався до такого кроку у відповідь на атаку хуситів, які днем раніше завдали удару поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ynet.

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Ізраїль масовано атакував порт у Ємені

За даними джерел ЗМІ в службах безпеки, під час спільного з США удару було застосовано понад 50 видів боєприпасів, а порт Ходейда був "знищений".

Журналісти підкреслили, що цей удар означає зміну підходу Ізраїлю до хуситів. Після місяців стриманості на тлі майже щоденних обстрілів Тель-Авів вирішив перейти до дій, хоча раніше дозволяв США самостійно проводити повітряну кампанію проти угруповання.

Ізраїль атакував порт Ходейда в Ємені: дивіться відео

Днем раніше, 4 травня, з Ємену запустили балістичну ракету, яка вибухнула біля аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві після невдалого перехоплення. Ця атака спричинила хвилю скасувань рейсів, також значна частина авіакомпаній призупинили свою діяльність на найближчі дні.

За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу хуситів тілесні ушкодження отримали шестеро людей.

Після ракетної атаки міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару".

Варто зазначити, що востаннє Ізраїль атакував хуситів у грудні 2024 року, коли в обстрілі аеропорту в Сані брали участь близько 100 літаків. Після цього повітряні удари проводили переважно США та їхні союзники, а Ізраїль просили утриматися від втручання.