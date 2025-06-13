З часів війни 1980-х років Іран не зазнавав такої руйнівної серії ударів за один день, – СNN

З часів ірано-іракської війни 1980-х років Іран не зазнавав такої руйнівної серії ударів протягом одного дня, як у п'ятницю, 13 червня. Це сигналізує про новий етап конфлікту з Ізраїлем.

Хоча певна напруженість виникла ще у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про атаку

Минулого року Іран здійснив найбільшу в історії атаку балістичними ракетами на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Це ненадовго створило загрозу повномасштабної війни між державами, перш ніж напруга на деякий час спала.

До нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2024 року загострення у відносинах між двома країнами характеризувалася таємними операціями, кібератаками й випадковими точковими ударами, у деяких з яких Тегеран звинувачував Ізраїль, а в інших – США.

Однак жодна поодинока атака не може зрівнятися за розміром і масштабом з хвилею ударів 13 червня. За даними ЦАХАЛу, Ізраїль використав 200 винищувачів, скинувши понад 330 "різних боєприпасів" і завдавши ударів по більш ніж 100 цілях по всьому Ірану.

Ці напади перевершили серію попередніх кризових ситуацій і сигналізують про нову фазу конфлікту між Ізраїлем та Іраном, який десятиліттями тривав у тіні, перш ніж вибухнути реальною конфронтацією в останні 2 роки,

– пише CNN.

Нагадаємо, за даними джерел The Times of Israel, підготовка до операції тривала протягом багатьох років у тісній співпраці між ЦАХАЛ і Моссадом. Рішення про її початок нібито прийняли після того, як розвідувальні дані вказали на наближення Тегерана до "точки неповернення" у своєму прагненні отримати ядерну зброю.