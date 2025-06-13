Іран назвав удари Ізраїлю "оголошенням війни" та звернувся до ООН
- Іран заявив, що ізраїльські удари по військових і ядерних об'єктах є "оголошенням війни" і закликав Раду Безпеки ООН негайно розглянути це питання.
- Організація з атомної енергії Ірану повідомила, що більшість пошкоджень від ізраїльських авіаударів по заводу в Натанзі знаходиться "на поверхні", і ніхто не постраждав.
Іран заявив, що удари Ізраїлю по військових і ядерних об’єктах – "оголошення війни". Тегеран закликав Радбез ООН негайно зібратися та розглянути дії ізраїльської сторони.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Що відомо про звернення Ірану до ООН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у листі до ООН назвав ізраїльські удари "оголошенням війни" та закликав Раду Безпеки "негайно розглянути це питання".
Водночас організація з атомної енергії Ірану заявила, що більшість пошкоджень від ізраїльських авіаударів по її підземному заводу зі збагачення урану в Натанзі знаходиться "на поверхні".
Речник організації Бехруз Камальванді також зазначив, що в результаті обстрілу об'єкта, де під землею розміщені збагачувальні центрифуги, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в Ірані підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем. Речник Збройних сил Ірану Абольфазла Шекарчі заявив, що атака на ядерні об'єкти й армійське командування отримає жорстку відповідь.