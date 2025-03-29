Ізраїль почав нову наземну операцію у Секторі Гази

18 березня після 2 місяців перемир'я Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Тепер ЦАХАЛ перейшов до наземних наступальних дій.

10 днів тому ЦАХАЛ анонсував масштабний наступ у Секторі Гази і наказав евакуювати цивільне населення з визначених районів, передає 24 Канал.

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Що відомо

За даними видання Israel National News, протягом останніх кількох годин війська ЦАХАЛ розпочали наземну операцію в районі Аль-Джаніна в Рафаху з метою розширення зони безпеки на півдні Гази.

"У рамках цієї операції війська демонтували терористичну інфраструктуру ХАМАС", – йдеться у повідомленні ЗМІ.

До слова, новій наземній операції Ізраїлю у Секторі Гази передувала відмова угруповання звільнити ізраїльських заручників у рамках досягнутого раніше перемир'я.