Іран начебто може провести нове ядерне випробування, – ЗМІ

Після ізраїльських атак Іран нібито може провести своє ядерне випробування. За попередніми даними, це може статися дуже скоро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Коли Іран, імовірно, може провести ядерне випробування

У ЗМІ написали, що, за непідтвердженими даними, Іран може провести ядерні випробування в ніч на 14 червня. Водночас джерело інформації та яка точність цих даних, у виданні не навели.

До слова, 13 червня Ізраїль атакував щонайменше 3 ядерні об'єкти Ірану. Обстріли двох з них підтвердили у ЦАХАЛ, ще про один писали ЗМІ.

Найпершим ЦАХАЛ атакував 13 червня ядерний об'єкт у Натанзі. Речник ЦАХАЛ заявив про завдання "значної шкоди найбільшому об'єкту збагачення ядерного урану" в Ірані. Атаку підтвердили також у МАГАТЕ та в Ірані.

Пізніше стало відомо про ізраїльський удар по ядерному об'єкту у Фордо увечері 13 червня, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Там пролунали 2 гучні вибухи.

Далі у ЦАХАЛ підтвердили, що ізраїльські Військово-Повітряні Сили завдали удару по ядерному майданчику поблизу міста Ісфаган. Ізраїльська армія ліквідувала об'єкт з виробництва металевого урану, інфраструктуру для реконверсії, лабораторії та додаткову інфраструктуру.