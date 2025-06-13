Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Когда Иран, предположительно, может провести ядерное испытание

В СМИ написали, что, по неподтвержденным данным, Иран может провести ядерные испытания в ночь на 14 июня. В то же время источник информации и какая точность этих данных, в издании не привели.

К слову, 13 июня Израиль атаковал по меньшей мере 3 ядерных объекта Ирана. Обстрелы двух из них подтвердили в ЦАХАЛ, еще об одном писали СМИ.

Первым ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанзе. Представитель ЦАХАЛ заявил о нанесении "значительного ущерба крупнейшему объекту обогащения ядерного урана" в Иране. Атаку подтвердили также в МАГАТЭ и в Иране.

Позже стало известно об израильском ударе по ядерному объекту в Фордо вечером 13 июня, где расположен подземный завод по обогащению урана. Там прозвучали 2 громких взрыва.

Далее в ЦАХАЛ подтвердили, что израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по ядерной площадке вблизи города Исфаган. Израильская армия ликвидировала объект по производству металлического урана, инфраструктуру для реконверсии, лаборатории и дополнительную инфраструктуру.