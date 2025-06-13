13 червня, 19:19
Ізраїль вдарив в іранський ядерний об'єкт у Фордо
Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ірану. Зокрема, увечері 13 червня повідомили про нові вибухи - цього разу в районі Фордо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Що відомо про удар Ізраїлю по Фордо в Ірані
В районі іранського ядерного об'єкта Фордо пролунало два гучні вибухи,
– сказано в дописі.
У Фордо є підземний завод зі збагачення урану. ЗМІ пишуть, що він розташований на глибині кількох сотень метрів.
Поки не відомо, наскільки пошкоджений об'єкт. Але на відео, яке поширюють у мережі, добре помітно стовпи диму.
У районі Фордо в Ірані пожежа: дивіться відео
Де Фордо в Ірані: карта
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