Ізраїль вдарив по резиденції верховного лідера Ірану, – ЗМІ

Ізраїльська армія ввечері 13 червня могла атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану. Мовиться про аятолу Алі Хаменеї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про атаку резиденції аятоли Хаменеї

У виданні повідомили, що одна з резиденцій іранського аятоли Хаменеї була вражена ракетою. У мережу також виклали кадри із місця, де, ймовірно, розміщена будівля Верховного лідера Ірану.

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Цікаво, що Clash Report також пише, що Алі Хаменеї невдовзі виступить зі зверненням перед іранцями.

Пізніше ЗМІ написали, що іранський аятола заявив, що збройні сили Ірану діятимуть із застосуванням сили та завдадуть шкоди "негідницькому сіоністському режиму". За словами Хаменеї, іранський народ "може бути впевнений", що "в цьому не буде жодних послаблень".

До слова, раніше ЗМІ писали, що Ізраїль завдав удару по іранському ядерному об'єкту у Фордо увечері 13 червня. Там пролунали два гучні вибухи.

Журналісти пишуть, що на цьому об'єкті нібито є підземний завод зі збагачення урану. Поки не відомо, наскільки пошкоджена сама конструкція.