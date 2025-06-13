США перекидають військові ресурси на Близький Схід через можливу ​відповідь Ірану

Уночі 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану. На тлі цього Сполучені Штати перерозподіляють військові ресурси на Близькому Сході.

Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

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США перекидають військові ресурси

Двоє американських посадовців повідомили, що військові ресурси США переміщують у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану. Очікується відповідь з боку Тегерана.

Військово-морські сили наказали есмінцю USS Thomas Hudner розпочати плавання у напрямку східного Середземномор'я, а також другому есмінцю розпочати рух уперед, щоб він міг бути доступний на запит Білого дому,

– йдеться у повідомленні.

Один з посадовців зазначив, що президент США проводить зустріч Ради національної безпеки для обговорення ситуації. Посадовці бажають залишитися анонімними.

Своєю чергою, Дональд Трамп закликає Іран укласти угоду. За словами президента США, він ще два місяці тому висунув іранцям ультиматум на 60 днів, аби ті пішли на домовленості.