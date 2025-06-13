Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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США перебрасывают военные ресурсы

Двое американских чиновников сообщили, что военные ресурсы США перемещают в ответ на удары Израиля по Ирану. Ожидается ответ со стороны Тегерана.

Военно-морские силы приказали эсминцу USS Thomas Hudner начать плавание в направлении восточного Средиземноморья, а также второму эсминцу начать движение вперед, чтобы он мог быть доступен по запросу Белого дома,

– говорится в сообщении.

Один из чиновников отметил, что президент США проводит встречу Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации. Чиновники желают остаться анонимными.

В свою очередь, Дональд Трамп призывает Иран заключить соглашение. По словам президента США, он еще два месяца назад выдвинул иранцам ультиматум на 60 дней, чтобы те пошли на договоренности.