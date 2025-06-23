ЦАХАЛ заявив про удари по 6 аеродромах в Ірані

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по іранських аеродромах. Військові, за їхніми словами, зробили це для зміцнення переваги у повітрі над іранським небом.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Що відомо про ізраїльські удари

Ізраїльські безпілотники знищили 15 бойових літаків і гелікоптерів Ірану. У ЦАХАЛ розповіли про атаку.

Унаслідок ударів були пошкоджені злітно-посадкові смуги, підземні ангари, літак-заправник, а також бойові літаки типів F-14, F-5 та ударні вертольоти AH-1, що перебували на озброєнні збройних сил Ірану,

– заявили бійці.

Вони підкреслили, що ця атака відбулася в рамках зміцнення переваги у повітрі над іранським небом. ЦАХАЛ вдарив по аеродромах на заході, сході та в центрі Ірану.

Розташування іранських аеродромів / Фото ЦАХАЛ

Знищені літаки були потрібні Ірану для протидії повітряним силам Ізраїлю. "Ізраїльські ВПС порушили здатність цих аеродромів забезпечувати зліт та використання повітряних сил іранської армії", – підсумували в ЦАХАЛ.

Раніше Ізраїль завдав удару по в'язниці "Евін", у якій утримують політичних в'язнів, журналістів, активістів та іноземних громадян. Заклад відомий через систематичні порушення прав людини й катування, зокрема побиття, ураження електричним струмом, позбавлення сну та сексуальне насильство.