Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Что известно об израильских ударах

Израильские беспилотники уничтожили 15 боевых самолетов и вертолетов Ирана. В ЦАХАЛ рассказали об атаке.

В результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные ангары, самолет-заправщик, а также боевые самолеты типов F-14, F-5 и ударные вертолеты AH-1, находившиеся на вооружении вооруженных сил Ирана,

– заявили бойцы.

Они подчеркнули, что эта атака состоялась в рамках укрепления превосходства в воздухе над иранским небом. ЦАХАЛ ударил по аэродромам на западе, востоке и в центре Ирана.

Расположение иранских аэродромов / Фото ЦАХАЛ

Уничтоженные самолеты были нужны Ирану для противодействия воздушным силам Израиля. "Израильские ВВС нарушили способность этих аэродромов обеспечивать взлет и использование воздушных сил иранской армии", – подытожили в ЦАХАЛ.

Ранее Израиль нанес удар по тюрьме "Эвин", в которой удерживают политических заключенных, журналистов, активистов и иностранных граждан. Заведение известно из-за систематических нарушений прав человека и пыток, в частности избиения, поражения электрическим током, лишение сна и сексуальное насилие.