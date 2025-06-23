Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report. Над іранською столицею здіймається дим.

Дивіться також США атакували Іран із повітря, цілили в ядерні об'єкти: що зараз відбувається на Близькому Сході

Ізраїль атакував в'язницю

Удень Ізраїль масовано атакував Тегеран. Зокрема, уражено Університет імені Шахіда Бехешті, будівлю Міністерства енергетики Ірану і штаб-квартиру сил "Басідж", пов'язаних із Корпусом вартових Ісламської революції.

Окрім того, відомо про удар по в'язниці "Евін", у якій утримують політичних в'язнів, журналістів, активістів та іноземних громадян – особливо після Ісламської революції 1979 року.

Вибух у в'язниці "Евін" у Тегерані: дивіться відео

До слова, в'язниця "Евін" – символ репресивного апарату Ісламської Республіки, що придушує інакомислення. Тюрма розташована в однойменному районі на півночі Тегерана.

Заклад відомий на увесь світ через систематичні порушення прав людини й катування, зокрема побиття, ураження електричним струмом, позбавлення сну та сексуальне насильство.

Нагадаємо, напередодні, 22 червня, у відповідь на американські удари Іран запустив щонайменше 27 балістичних ракет на Ізраїль – сирени лунали у північній та центральній частині країни.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 86 постраждалих. Влучання зафіксовано в понад 10 локаціях, зокрема в Тель-Авіві, Нес-Ціоні та Хайфі.