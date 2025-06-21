Це може змусити країну прискорити завершення конфлікту. Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal від 19 червня, передає 24 Канал.

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Скільки коштує війна з Іраном

Перехоплення іранських ракет, яке може коштувати до 200 мільйонів доларів на день – це найбільша стаття витрат. Окрім того, дорого обходяться боєприпаси та робота авіації, зокрема година польоту F-35 коштує 10 тисяч доларів.

За оцінками інженерів, пошкодження від балістичних ракет є наймасштабнішими за останні десятиліття. Понад 5 тисяч осіб евакуювали з домівок і розмістили в готелях за державний кошт, а відновлення зруйнованих будівель оцінюють щонайменше в 400 мільйонів доларів.

Іранські атаки паралізували значну частину ізраїльської економіки. Зачинені бізнеси, зупинив роботу найбільший нафтопереробний завод країни, обмежено функціонує аеропорт Бен-Гуріон, який не працював декілька днів.

Головним фактором, який насправді визначатиме вартість війни, буде її тривалість. Якщо це тиждень, то це одне. Якщо це 2 тижні або місяць, то це зовсім інша історія,

– вважає Карніт Флуг, старший науковий співробітник аналітичного центру Israel Democracy Institute та ексглава Банку Ізраїлю.

За оцінками Інституту економічної політики імені Аарона при Університеті Райхмана, місяць війни з Іраном може коштувати Ізраїлю 12 мільярдів доларів.

Це більше, ніж Іран витратив на оборону за 2024 рік (7,9 мільярда доларів), і становить чверть річного оборонного бюджету Ізраїлю (46,5 мільярда доларів).

Нагадаємо, 20 червня на засіданні Ради безпеки ООН посол Ізраїлю Дані Данон заявив, що його країна не припинить бити по об'єктах в Ірані, доки повністю не усуне ядерну загрозу.