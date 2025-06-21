Это может заставить страну ускорить завершение конфликта. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal от 19 июня, передает 24 Канал.

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Сколько стоит война с Ираном

Перехват иранских ракет, который может стоить до 200 миллионов долларов в день – это самая большая статья расходов. Кроме того, дорого обходятся боеприпасы и работа авиации, в частности час полета F-35 стоит 10 тысяч долларов.

По оценкам инженеров, повреждения от баллистических ракет являются самыми масштабными за последние десятилетия. Более 5 тысяч человек эвакуировали из домов и разместили в гостиницах за государственный счет, а восстановление разрушенных зданий оценивают минимум в 400 миллионов долларов.

Иранские атаки парализовали значительную часть израильской экономики. Закрыты бизнесы, остановил работу крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, ограниченно функционирует аэропорт Бен-Гурион, который не работал несколько дней.

Главным фактором, который на самом деле будет определять стоимость войны, будет ее продолжительность. Если это неделя, то это одно. Если это 2 недели или месяц, то это совсем другая история,

– считает Карнит Флуг, старший научный сотрудник аналитического центра Israel Democracy Institute и экс-глава Банка Израиля.

По оценкам Института экономической политики имени Аарона при Университете Райхмана, месяц войны с Ираном может стоить Израилю 12 миллиардов долларов.

Это больше, чем Иран потратил на оборону за 2024 год (7,9 миллиарда долларов), и составляет четверть годового оборонного бюджета Израиля (46,5 миллиарда долларов).

Напомним, 20 июня на заседании Совета безопасности ООН посол Израиля Дани Данон заявил, что его страна не прекратит бить по объектам в Иране, пока полностью не устранит ядерную угрозу.