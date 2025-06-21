Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Посол Израиля в ООН сделал предупреждение Ирану

Дани Данон на заседании Совета Безопасности сделал предупреждение Ирану об атаках.

Мы не остановимся. Пока не будет ликвидирована ядерная угроза Ирана, пока не будет разоружена его военная машина, пока наши и ваши люди не будут в безопасности,

– сказал он.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности принять меры и объявил, что Тегеран продолжит "обороняться".

"Израиль заявил, что будет продолжать эту атаку столько дней, сколько потребуется. Мы встревожены сообщениями о том, что Соединённые Штаты могут присоединиться к этой войне", – пожаловался иранский дипломат.

Напомним, что Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана в ночь на 13 июня. Операция называется "Восходящий Лев". С тех пор атаки между странами не утихают.