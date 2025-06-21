Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Посол Ізраїлю в ООН зробив попередження Ірану

Дані Данон на засіданні Ради Безпеки зробив попередження Ірану щодо атак.

Ми не зупинимося. Поки не буде ліквідована ядерна загроза Ірану, поки не буде роззброєна його військова машина, поки наші і ваші люди не будуть у безпеці,

– сказав він.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані закликав Раду Безпеки вжити заходів і оголосив, що Тегеран продовжить "оборонятися".

"Ізраїль заявив, що буде продовжувати цю атаку стільки днів, скільки буде потрібно. Ми стривожені повідомленнями про те, що Сполучені Штати можуть приєднатися до цієї війни", – поскаржився іранський дипломат.

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану у ніч на 13 червня. Операція має назву "Висхідний Лев". Відтоді атаки між країнами не вщухають.