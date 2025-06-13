Про це повідомили в пресслужбі Армії оборони Ізраїлю, передає 24 Канал. Військовий здійснив сотні атак на Ізраїль.

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Що відомо про Джудакі

Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях після ліквідації 13 червня командира штабу БпЛА ВПС КВІРу Тахера Поура.

На цій посаді Амінпур Джудакі здійснив сотні дронових атак на ізраїльську територію з району Ахваз на південному заході Ірану,

– йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Нагадаємо, інший ліквідований 13 червня бригадний генерал і керівник аерокосмічних сил КВІРу Амір Алі Хаджізаде був прямо пов'язаний з передачею Росії "Шахедів".

Загалом під час ізраїльських атак було вбито щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів. Серед них колишній глава національної безпеки Ірану Алі Шамхані та командувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі.