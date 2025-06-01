Ізраїль завдав масштабного удару по ППО Ірану: знищено радари й пускові установки

Армія оборони Ізраїлю завдала потужного удару по системі ППО Ірану. Унаслідок атаки було знищено десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію ЦАХАЛ.

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Що відомо про удари по ППО Ірану

За даними ЦАХАЛ, за останні години ізраїльські винищувачі, діючи під точним керівництвом розвідувального управління, завдали потужного удару по системі ППО Ірану в західній частині країни.

Знищення однієї з іранських систем ППО: дивіться відео

Внаслідок атаки знищено десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря".

Які системи ППО Ірану було знищено / Фото ЦАХАЛ

У повідомленні також зазначається, що протягом усієї війни ізраїльська армія систематично завдавала ударів по ППО іранського режиму та його союзників у регіоні.

До слова, пісня нічного обстрілу в Ірані пролунали нові вибухи. Під ударом опинився аеропорт Тебріз, поблизу якого розташований ядерний об'єкт.