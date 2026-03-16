Ізраїль стверджує, що знищив літак верховного лідера Ірану

Відповідно до повідомлення з Ізраїлю, знищено літак верховного лідера Ірану. Це сталося в Тегерані.

Про це поінформували в Армії оборони Ізраїлю. Втім, там не уточнили, чи користувався повітряним судном чинний аятола Моджтаба Хаменеї.

Що за літак Хаменеї знищив Ізраїль у Тегерані?

Ізраїльтяни твердять, що це сталося в аеропорту Мехрабад у Тегерані в ніч на 16 березня.

ЦАХАЛ завдав точного удару та знищив літак, яким користувався верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані. Цей літак використовували Алі Хаменеї, верховний лідер іранського терористичного режиму, інші високопосадовці та іранський військовий персонал для просування військових закупівель та управління координацією з країнами осі за допомогою як внутрішніх, так і міжнародних рейсів,

– навели дані в Армії оборони Ізраїлю.



Знищення літака Хаменеї у Тегерані / ЦАХАЛ

Там підкреслили, що знищення літака порушує можливості керівництва іранського режиму щодо координації з країнами-союзниками.

Тепер іранцям буде складніше нарощувати військову силу та здатність відновлювати свої можливості. Тобто можна говорити, що знищено ще один стратегічний актив режиму.

