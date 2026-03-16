16 березня, 18:00
Ізраїль стверджує, що знищив літак верховного лідера Ірану

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Ізраїль заявив, що знищив літак верховного лідера Ірану в Тегерані, що використовувався для військових закупівель.
  • Це порушує можливості іранського режиму щодо координації із союзниками та нарощування військової сили.

Відповідно до повідомлення з Ізраїлю, знищено літак верховного лідера Ірану. Це сталося в Тегерані.

Про це поінформували в Армії оборони Ізраїлю. Втім, там не уточнили, чи користувався повітряним судном чинний аятола Моджтаба Хаменеї. 

Що за літак Хаменеї знищив Ізраїль у Тегерані? 

Ізраїльтяни твердять, що це сталося в аеропорту Мехрабад у Тегерані в ніч на 16 березня. 

ЦАХАЛ завдав точного удару та знищив літак, яким користувався верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані. Цей літак використовували Алі Хаменеї, верховний лідер іранського терористичного режиму, інші високопосадовці та іранський військовий персонал для просування військових закупівель та управління координацією з країнами осі за допомогою як внутрішніх, так і міжнародних рейсів, 
– навели дані в Армії оборони Ізраїлю. 


Знищення літака Хаменеї у Тегерані / ЦАХАЛ

Там підкреслили, що знищення літака порушує можливості керівництва іранського режиму щодо координації з країнами-союзниками. 

Тепер іранцям буде складніше нарощувати військову силу та здатність відновлювати свої можливості. Тобто можна говорити, що знищено ще один стратегічний актив режиму. 

Останні новини з Близького Сходу 

  • США все ж таки планують захопити ключовий нафтовий термінал Ірану, острів Харк, про що написали Axios. Таким чином сподіваються розблокувати Ормузьку протоку. Для цього Америка збирає союзників.

  • Водночас директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у колонці для 24 Каналу висловив думку, що Захід сам загнав себе у кут. Війна, яка мала послабити Іран, через зростання цін на нафту навпаки наповнює його бюджет, а глобальні ринки стали заручниками іранської стратегії.