Ізраїль стверджує, що знищив літак верховного лідера Ірану
- Ізраїль заявив, що знищив літак верховного лідера Ірану в Тегерані, що використовувався для військових закупівель.
- Це порушує можливості іранського режиму щодо координації із союзниками та нарощування військової сили.
Відповідно до повідомлення з Ізраїлю, знищено літак верховного лідера Ірану. Це сталося в Тегерані.
Про це поінформували в Армії оборони Ізраїлю. Втім, там не уточнили, чи користувався повітряним судном чинний аятола Моджтаба Хаменеї.
Що за літак Хаменеї знищив Ізраїль у Тегерані?
Ізраїльтяни твердять, що це сталося в аеропорту Мехрабад у Тегерані в ніч на 16 березня.
ЦАХАЛ завдав точного удару та знищив літак, яким користувався верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані. Цей літак використовували Алі Хаменеї, верховний лідер іранського терористичного режиму, інші високопосадовці та іранський військовий персонал для просування військових закупівель та управління координацією з країнами осі за допомогою як внутрішніх, так і міжнародних рейсів,
– навели дані в Армії оборони Ізраїлю.
Знищення літака Хаменеї у Тегерані / ЦАХАЛ
Там підкреслили, що знищення літака порушує можливості керівництва іранського режиму щодо координації з країнами-союзниками.
Тепер іранцям буде складніше нарощувати військову силу та здатність відновлювати свої можливості. Тобто можна говорити, що знищено ще один стратегічний актив режиму.
США все ж таки планують захопити ключовий нафтовий термінал Ірану, острів Харк, про що написали Axios. Таким чином сподіваються розблокувати Ормузьку протоку. Для цього Америка збирає союзників.
Водночас директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у колонці для 24 Каналу висловив думку, що Захід сам загнав себе у кут. Війна, яка мала послабити Іран, через зростання цін на нафту навпаки наповнює його бюджет, а глобальні ринки стали заручниками іранської стратегії.