ВПС Ізраїлю бомблять квартали Тегерана, де ймовірно розташовані резиденції Хаменеї

На Близькому Сході триває конфлікт Ізраїлю та Ірану. Єрусалим завдав удару по місцевості, де, ймовірно, розташовані резиденції влади Хаменеї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Збройні сили Ізраїлю.

Військово-повітряні сили Ізраїлю о 15:39 повідомили, що завдають ударів по військових цілях, що належать іранському режиму в Тегерані.

ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав у Лавізані, північно-східному районі Тегерана. Місцеві публікують відео з димом, що здіймається над містом.

Єрусалим завдає ударів по Тегерану: дивіться відео