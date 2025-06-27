Іран хоче купити китайські винищувачі J-10C замість російських Су-35

Іран може остаточно відмовитися від закупівлі російських винищувачів Су-35 на користь китайських J-10C. Після втрат у війні з Ізраїлем Тегеран шукає доступний спосіб оновити свій повітряний флот. Китайські літаки можуть стати для Ірану вигіднішою альтернативою, зокрема завдяки бартерним схемам оплати нафтою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Іран переключився на китайські літаки після війни з Ізраїлем

Одразу після завершення 12-денної війни з Ізраїлем Іран активізував переговори з Пекіном щодо купівлі китайських винищувачів Chengdu J-10C. Тегеран хоче якомога швидше оснастити свої ВПС новими машинами. Перевага Ізраїлю в повітрі стала для Ірану очевидною, а втрати склали до 30% застарілого авіапарку.

Ще у 2023 році Іран підписав контракт із Росією на постачання близько 50 винищувачів Су-35. Однак через війну Росії проти України ці постачання фактично заблоковані. Востаннє Іран купував чотири російські Су-35, але через війну поставки призупинились.

Ціна одного Су-35 перевищує 100 мільйонів доларів. Для Ірану це надто дорого в умовах санкцій і дефіциту валюти. Китайські J-10C вважаються доступнішою альтернативою як для Ірану, так і для багатьох інших країн. Ціна J-10C в діапазоні від 40 до 90 мільйонів доларів залежно від комплектації.

Цікаво! На відміну від двомоторного Су-35, J-10C має один двигун, але за характеристиками розглядається як китайський конкурент західних F-16V чи шведського Gripen E.

Бартер замість доларів: новий шанс на угоду

Ще у 2015 році Іран і Китай обговорювали угоду про поставку 150 винищувачів J-10C, однак Пекін наполягав на оплаті у твердій валюті. Іран, який мав дефіцит долара, пропонував натомість нафтовий бартер. Через це контракт так і не підписали.

Нині ситуація змінилася: 24 червня США дозволили Китаю купувати нафту в Ірану без загрози санкцій. Це відкриває шлях для нафтового бартеру й значно підвищує шанси укласти угоду.

За інформацією Military Balance, до війни з Ізраїлем ВПС Ірану мали близько 150 винищувачів, переважно застарілих американських моделей, придбаних ще до ісламської революції 1979 року. Серед них F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II і F-14A Tomcat. Також на озброєнні залишаються кілька МіГ-29, однак більшість із них несправні через брак запчастин.

Під час останньої війни з Ізраїлем Іран втратив до 30% своїх застарілих літаків, включно з F-4 Phantom і F-14 Tomcat. Ізраїльські F-35 і F-15 знищили більшу частину іранської ППО, включаючи радари і російські комплекси С-300, що дозволило їм діяти безперешкодно над Тегераном. Це стало одним із головних мотивів для Ірану якнайшвидше оновити бойову авіацію.