Інформацію про зарахування коштів на російські рахунки за Су-35 повідомив журналіст Саїд Азімі. Він також звернув увагу на те, що кошти перерахували майже рік тому. І відтоді винищувачів Москва Тегерану не передала.

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Росія – дуже "надійний" партнер

Журналіст у матеріалі звернув увагу на заяву іранського бригадного генерала Валіда Вахеді. Він підтвердив, що Росія отримала всі платежі за винищувачі Су-35. Цікаво, що повітряні судна цьогоріч мали б прибути до Тегерана, але їх досі немає. Ба більше, в Ірані сумніваються, що літаки будуть.

За даними Саїда Азімі, до Ірана Су-35 мали б прибути ще три тижні тому. Тим часом Вахеді заявив, що винищувачів від Росії не буде. Він також повідомив про рішення, ухвалене високопосадовцями Ірану. Згідно з ним, на ці повітряні судна очікують, але їм невідомо, "коли їх включать до нашої ескадрильї".

Навіщо Ірану Су-35

За даними журналіста, Іран не просто так прагне отримати від Росії Су-35. За наявною інформацією, військово-повітряні сили мають старі американські літаки. Ці повітряні судна вже свій ресурс відпрацювали. Тож, Тегеран ухвалив рішення про покупку відразу 50 таких винищувачів у Москви.

Звернув увагу журналіст і на іншу вигоду для Кремля. Він не лише отримав передоплату за винищувачі, а й придбав дрони-камікадзе. Останні Росії Іран почав постачати з осені 2022 року. За майже рік до Москви регулярно літають вантажні літаки з, ймовірно, "Шахедами". Тим часом сама країна-агресорка не поспішає віддавати товар, який уже оплатили.

Журналіст додав, що Росія звернулася до Ірану по допомогу, коли зіткнулася з проблемами під час повномасштабного вторгнення. У Тегерані не проігнорували клич Москви та пішли їй назустріч. Тим часом сама країна-агресорка вирішила кинути свого партнера. За словами Саїда Азімі, Іран "просто використали, нічого не даючи тому натомість".

Кількома днями раніше з'явилася новина про виробництво іранських дронів. За даними ЗМІ, Росія облаштовує таємний завод, який займатиметься їхнім складанням.