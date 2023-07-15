Информацию о зачислении средств на российские счета по Су-35 сообщил журналист Саид Азими. Он также обратил внимание, что средства перечислили почти год назад. И с тех пор истребителей Москва Тегерану не передала.

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Россия – очень "надежный" партнер

Журналист в материале обратил внимание на заявление иранского бригадного генерала Валида Вахеди. Он подтвердил, что Россия получила все платежи за истребители Су-35. Интересно, что воздушные суда в этом году должны прибыть в Тегеран, но их до сих пор нет. Более того, в Иране сомневаются, что самолеты будут.

По данным Саида Азими, в Иран Су-35 должны прибыть еще три недели назад. Между тем, Вахеди заявил, что истребителей от России не будет. Он также сообщил о решении, принятом чиновниками Ирана. Согласно ему, эти воздушные суда ожидают, но им неизвестно, "когда их включат в нашу эскадрилью".

Зачем Ирану Су-35

По данным журналиста, Иран не просто так стремится получить от России Су-35. По имеющейся информации, военно-воздушные силы имеют старые американские самолеты. Эти воздушные суда уже свой ресурс отработали. Итак, Тегеран принял решение о покупке сразу 50 таких истребителей в Москве.

Обратил внимание журналист и на другую выгоду для Кремля. Он не только получил предоплату за истребители, но и приобрел дроны-камикадзе. Последние России Иран начал поставлять с осени 2022 года. За почти год в Москву регулярно летают грузовые самолеты с, вероятно, "Шахедами". Между тем сама страна-агрессор не спешит отдавать уже оплаченный товар.

Журналист добавил, что Россия обратилась к Ирану за помощью, столкнувшись с проблемами во время полномасштабного вторжения. В Тегеране не проигнорировали зов Москвы и пошли ей навстречу. Между тем, сама страна-агрессор решила бросить своего партнера. По словам Саида Азими, Иран "просто использовали, ничего не давая тому вместо этого".

Несколькими днями ранее появилась новость о производстве иранских дронов. По данным СМИ, Россия обустраивает тайный завод, который будет заниматься их составлением.