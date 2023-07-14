З 1971 року острови Абу-Муса, Великий Тунб і Малий Тунб контролює Іран. Водночас в ОАЕ вважають, що землі мають належати їм.

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Тим часом Росія та держави Перської затоки опублікували спільну заяву. У ній сторони закликають до дипломатичного врегулювання конфлікту. В Ірані це не оцінили. Там наголосили, що острови начебто належать їм назавжди. Заяву країн іранська сторона сприйняла як причину для погіршення відносин з ними.

Повідомляють, що офіційний Тегеран вже викликав російського посла "на килим". Окрім того, в Ірані закликали Росію переглянути та виправити свою позицію.

Як Іран допомагає Росії скоювати геноцид

У Білому домі заявили, що лише від літа 2022 року до весни 2023 року Іран продав Росії близько 400 БпЛА. Ними країна-терористка атакує українські міста й села. Окрім того, тоді у Білому домі наголосили, що Росія вже використала значну частину БпЛА, тому має намір знову звертатися до Ірану.

Розвідка Великої Британії виявила цілий ланцюжок поставок через Каспійське море. У Повітряних силах наголошували, що іранські дрони – "головний біль".