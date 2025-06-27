Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Іран переключився на китайські літаки після війни з Ізраїлем

Одразу після завершення 12-денної війни з Ізраїлем Іран активізував переговори з Пекіном щодо купівлі китайських винищувачів Chengdu J-10C. Тегеран хоче якомога швидше оснастити свої ВПС новими машинами. Перевага Ізраїлю в повітрі стала для Ірану очевидною, а втрати склали до 30% застарілого авіапарку.

Ще у 2023 році Іран підписав контракт із Росією на постачання близько 50 винищувачів Су-35. Однак через війну Росії проти України ці постачання фактично заблоковані. Востаннє Іран купував чотири російські Су-35, але через війну поставки призупинились.

Ціна одного Су-35 перевищує 100 мільйонів доларів. Для Ірану це надто дорого в умовах санкцій і дефіциту валюти. Китайські J-10C вважаються доступнішою альтернативою як для Ірану, так і для багатьох інших країн. Ціна J-10C в діапазоні від 40 до 90 мільйонів доларів залежно від комплектації.

Цікаво! На відміну від двомоторного Су-35, J-10C має один двигун, але за характеристиками розглядається як китайський конкурент західних F-16V чи шведського Gripen E.

Бартер замість доларів: новий шанс на угоду

Ще у 2015 році Іран і Китай обговорювали угоду про поставку 150 винищувачів J-10C, однак Пекін наполягав на оплаті у твердій валюті. Іран, який мав дефіцит долара, пропонував натомість нафтовий бартер. Через це контракт так і не підписали.

Нині ситуація змінилася: 24 червня США дозволили Китаю купувати нафту в Ірану без загрози санкцій. Це відкриває шлях для нафтового бартеру й значно підвищує шанси укласти угоду.

За інформацією Military Balance, до війни з Ізраїлем ВПС Ірану мали близько 150 винищувачів, переважно застарілих американських моделей, придбаних ще до ісламської революції 1979 року. Серед них F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II і F-14A Tomcat. Також на озброєнні залишаються кілька МіГ-29, однак більшість із них несправні через брак запчастин.

Під час останньої війни з Ізраїлем Іран втратив до 30% своїх застарілих літаків, включно з F-4 Phantom і F-14 Tomcat. Ізраїльські F-35 і F-15 знищили більшу частину іранської ППО, включаючи радари і російські комплекси С-300, що дозволило їм діяти безперешкодно над Тегераном. Це стало одним із головних мотивів для Ірану якнайшвидше оновити бойову авіацію.