На 5 день конфлікту Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Таїланд і Камбоджа 28 липня домовилися про "негайне та безумовне" припинення вогню. Там уже 5 день тривають смертельні прикордонні зіткнення.

Про домовленості заявив у понеділок, 28 липня, прем'єр-міністр Малайзії Ібрагім Анвар, який очолював переговори як голова регіонального блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Як пройшли переговори Таїланду і Камбоджі?

Анвар заявив, що Таїланд і Камбоджа досягли спільних домовленостей щодо вжиття заходів для "повернення до нормального життя" після того, що пройшли "відверті обговорення".

Від Камбоджі на переговорах був присутній прем'єр-міністр Хун Манет, а від Таїланду – виконувач обов'язків прем'єр-міністра Пхумтам Вечаячай. Після завершення короткої пресконференції вони навіть потиснули один одному руки.

"Негайне та безумовне припинення вогню" має настати з опівночі за місцевим часом у вівторок, 29 липня.

Це життєво важливий перший крок до деескалації та відновлення миру та безпеки,

– прокоментував Анвар.

Він додав, що також очікуються нові зустрічі військових та посадовців від обох сторін. Окрім того, міністрам закордонних справ та оборони Малайзії, Камбоджі та Таїланду доручили "розробити детальний механізм" для впровадження та моніторингу припинення вогню.

Нагадаємо, що заворушення між країнами почалися у четвер, 24 липня, після того, як на кордоні постраждали 5 тайських солдатів через вибух міни. Загалом за ці дні бойові зіткнення забрали життя щонайменше 35 людей, а понад 260 000 осіб з обох сторін довелося евакуювати.

Зустріч між країнами відбулася після тиску Трампа, який пригрозив не укладати торговельні угоди з будь-якою з цих країн.