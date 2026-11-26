Кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн заявив, що війна Росії проти України безпосередньо стосується майбутнього Франції та всієї Європи. Так політик відреагував на слова свого потенційного суперника на виборах, дзюдоїста Тедді Райнера.

Таку заяву представник Соціал-демократичної партії озвучив в ефірі каналу BFMTV.

Що кандидат у президенти Франції сказав про війну в Україні?

Рафаель Глюксманн у четвер, 26 листопада, відповів на заяви Тедді Райнера, який напередодні висловився проти подальшого фінансування України. Дзюдоїст заявив, що Україна – це "не наша війна", а також сказав, що в разі перемоги на президентських виборах хотів би припинити "давати гроші, яких у нас немає", для підтримки країни у протистоянні російському вторгненню.

Глюксманн натомість підкреслив, що наслідки російської агресії виходять далеко за межі української території та визначатимуть майбутнє європейських країн.

Війна в Україні – це наша війна, бо вона визначає наше майбутнє, бо ми є мішенями Путіна. Це не питання української території, це не питання кордонів України,

– наголосив Глюксманн, додавши, що російський президент "веде війну проти Європи".

Кандидат у президенти Франції переконаний, що відмова від підтримки України означала б поступки російському диктатору та послаблення європейської безпеки.

Усі, хто закликає припинити допомогу українському опору, закликають до підкорення тирану, який прагне зруйнувати європейську безпеку. Отже, вони виступають проти життєво важливих інтересів Франції. Якщо ми це зробимо, ми зрадимо Францію, ми зрадимо Європу,

– наголосив політик.

Водночас ще одна кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Свою позицію вона пояснила тим, що подібні звинувачення нібито шкодять дипломатичному процесу та суперечать прагненню до миру. Але політикиня визнала відповідальність Росії за розв'язану війну та назвала Україну її жертвою.