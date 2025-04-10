Скандальний Такер Карлсон заявив, що США "програли" війну Росії

Одіозний журналіст і подкастер Такер Карлсон заявив, що США "програли війну з Росією". За його словами, Вашингтон нібито ніколи не хвилювала Україна.

Про це він сказав під час розмови з американським ведучим Алексом Джонсоном, інформує 24 Канал.

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Такер Карлсон заявив, що США "програли" війну Росії

Карлсон висловився щодо війни з Росією. Зокрема, скандальний медійник сказав, що США "програли війну" Росії.

Думаю, що політики у Вашингтоні досі не зрозуміли те, що ми щойно програли війну з Росією. США вели цю війну – Пентагон, Держдеп, ЦРУ. Це ніколи не стосувалося України,

– каже Карлсон.

Подкастер вважає, що Вашингтон ніколи не турбувався про Україну і "сотні тисяч" загиблих у війні з Росією українців.

"Ми просто знищили Україну. Нікого це не хвилює. Це була війна проти Росії, але ми програли. І я турбуюся, бо ніхто не скаже це вголос, що ми переоцінюємо наші сили", – заявив він.

Крім цього, Карлсон назвав Сполучені Штати зарозумілими, оскільки країна "не може визнати програш у звичайній війні" проти Росії.

На його заяви відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Коли читаю або бачу Такера Карлсона, завжди згадую історію про те, як він хотів потрапити в ЦРУ, але не пройшов відбір через рівень IQ,

– написав Коваленко у своєму телеграм-каналі.

Зауважимо, що раніше Карлсон неодноразово поширював брехню і російську пропаганду про Україну. Зокрема, в одному із інтерв'ю він заявив, що "Україна – джерело зла та божевілля".