6 серпня у Польщі пройде інавгурація нового президента Польщі Кароля Навроцького. Щоправда, більше як половина опитаних поляків не очікують, що він стане гарним очільником країни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на опитування SW Research для Rzeczpospolita.

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Як поляки оцінюють майбутнє президентство Навроцького?

Загалом позитивні очікування щодо Кароля Навроцького у 33,8% опитаних, 56,6% – очікують, що новий президент буде посереднім, поганим або дуже поганим:

14,1% вважають, що він буде дуже хорошим президентом,

19,7% – хорошим,

27% – середнім,

11,2% – поганим,

18,4% – дуже поганим.

Ще 9,6% респондентів не задумувалися цим питанням.

Люди віком до 24 років (46%) та ті, хто має лише початкову освіту (47%), частіше, ніж населення загалом, очікують середнього президентства. Респонденти з базовою професійною освітою (25%) – це група, яка найімовірніше передбачає дуже хорошого президента. Дуже поганого президентства найімовірніше очікують мешканці міст з населенням від 200 до 499 тисяч осіб (34%),

– прокоментував віцепрезидент SW Research.

До слова, Україна очікує на візит Кароля Навроцького після його інавгурації 6 серпня.