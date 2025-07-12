"Поляки чекають": Навроцький звернувся із закликом до Зеленського щодо ексгумації на Волині

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до свого українського колеги Володимира Зеленського з проханням розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії.

Він хоче отримати дозвіл на їхнє проведення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Відповідну заяву він зробив у рамках заходу, присвяченому вшануванню пам’яті жертв "геноциду ОУН і УПА" у Хелмі.

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Про що заявив Навроцький

У своїй промові новообраний польський президент звернувся до Володимира Зеленського та посла України в Польщі. Він попросив дозволити проведення повномасштабних ексгумацій жертв Волинської трагедії.

За його словами, поляки "не готові миритися з тим, що їм відмовляють у праві ховати жертв геноциду", а також додав, що Варшава закликає не до помсти, а "до хреста, закликають до могили, вони закликають до пам'яті".

Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому,

– заявив Кароль Навроцький.

На його думку, це необхідно для того, щоб Польща та Україна "справді примирилися". Присутній на урочистостях посол України Василь Боднар наголосив, що повністю згоден, що майбутнє можна будувати лише на правді.

"Ми повинні відкрито говорити про цю історію. Звичайно, ми повинні називати злочин злочином. Ми повинні перепросити, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону", – сказав він.

Нагадаємо, ще у червні Сейм Польщі запровадив 11 липня як Національний день пам’яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої". Українське МЗС розкритикувало це рішення.

Там заявили, що це рішення "йде всупереч духові добросусідських відносин між Україною і Польщею". У відомстві закликати польську сторону утриматися від дій, що можуть призвести до зростання напруженості.