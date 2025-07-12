Он хочет получить разрешение на их проведение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24. Соответствующее заявление он сделал в рамках мероприятия, посвященном чествованию памяти жертв "геноцида ОУН и УПА" в Хелме.

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О чем заявил Навроцкий

В своей речи новоизбранный польский президент обратился к Владимиру Зеленскому и послу Украины в Польше. Он попросил разрешить проведение полномасштабных эксгумаций жертв Волынской трагедии.

По его словам, поляки "не готовы мириться с тем, что им отказывают в праве хоронить жертв геноцида", а также добавил, что Варшава призывает не к мести, а "к кресту, призывают к могиле, они призывают к памяти".

Поляки ждут эту правду, и волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад,

– заявил Кароль Навроцкий.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы Польша и Украина "действительно примирились". Присутствующий на торжествах посол Украины Василий Боднар подчеркнул, что полностью согласен, что будущее можно строить только на правде.

"Мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, мы должны называть преступление преступлением. Мы должны извиниться, но мы также должны почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы", – сказал он.

Напомним, еще в июне Сейм Польши ввел 11 июля как Национальный день памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Речи Посполитой". Украинский МИД раскритиковало это решение.

Там заявили, что это решение "идет вопреки духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей". В ведомстве призвать польскую сторону воздержаться от действий, что могут привести к росту напряженности.