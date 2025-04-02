Смоленська катастрофа: Польща планує оголосити у розшук російських судмедекспертів

Національна прокуратура Польщі планує подати до суду клопотання про розшук 43 російських судмедекспертів. Їх звинувачують у наданні неправдивих висновків після розтину тіл загиблих у Смоленській катастрофі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Керівник слідчої групи Національної прокуратури Кшиштоф Шварц заявив, що судово-медичні висновки щодо розтинів тіл 61 жертви Смоленської катастрофи, які російські лікарі підготували для розслідування авіакатастрофи польського літака, містили багато неправдивої інформації.

Зокрема, російські експерти, які проводили розтин загиблих, мали вказати, серед іншого, виявлені на трупах ушкодження, їх кількість, локалізацію, ступінь шкоди здоров'ю, а також особливості на трупі, пов'язані з ідентифікацією.

Неправдиві записи в російських висновках стосувалися різних обставин, у тому числі відсутності опису ідентифікаційних ознак окремих потерпілих і значних тілесних ушкоджень, а також опису органів і процедур посмертної підготовки, які насправді не проводилися.

Незрозуміло, чи була неправда в цих протоколах навмисно написана, чи то через лінь, чи то через некомпетентність. Безумовно, ці протоколи були створені неякісно, деякі навіть за принципом копіпасту. Можливо, вони підійшли до цього у типово російський, недбалий спосіб,

– зауважив прокурор.

Попри прохання польської прокуратури про надання правової допомоги у цій справі, росіяни, посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, заявили, що не співпрацюватимуть у роз'ясненні цього провадження.

"Я думаю, що ми будемо подавати до суду клопотання про застосування ордера на обшук. Ми вважаємо, що російська сторона повинна представити свою версію, чому сталися такі порушення", – наголосив прокурор Шварц.

Окрім помилок у медичних документах, прокуратура звертає увагу на відсутність фотодокументації та відмову Росії допитати експертів, які проводили розтини на місці. Під час ексгумації було виявлено, що вісім тіл поміняли місцями, що стало підставою для окремого розслідування справи.

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