Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Руководитель следственной группы Национальной прокуратуры Кшиштоф Шварц заявил, что судебно-медицинские выводы по вскрытиям тел 61 жертвы Смоленской катастрофы, которые российские врачи подготовили для расследования авиакатастрофы польского самолета, содержали много ложной информации.

В частности, российские эксперты, проводившие вскрытие погибших, должны были указать, среди прочего, обнаруженные на трупах повреждения, их количество, локализацию, степень вреда здоровью, а также особенности на трупе, связанные с идентификацией.

Ложные записи в российских заключениях касались различных обстоятельств, в том числе отсутствия описания идентификационных признаков отдельных потерпевших и значительных телесных повреждений, а также описания органов и процедур посмертной подготовки, которые на самом деле не проводились.

Непонятно, была ли ложь в этих протоколах намеренно написана, или из-за лени, или из-за некомпетентности. Безусловно, эти протоколы были созданы некачественно, некоторые даже по принципу копипаста. Возможно, они подошли к этому в типично российский, небрежный способ,

– отметил прокурор.

Несмотря на просьбу польской прокуратуры об оказании правовой помощи по этому делу, россияне, ссылаясь на Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам, заявили, что не будут сотрудничать в разъяснении этого производства.

"Я думаю, что мы будем подавать в суд ходатайство о применении ордера на обыск. Мы считаем, что российская сторона должна представить свою версию, почему произошли такие нарушения", – отметил прокурор Шварц.

Кроме ошибок в медицинских документах, прокуратура обращает внимание на отсутствие фотодокументации и отказ России допросить экспертов, которые проводили вскрытия на месте. Во время эксгумации было обнаружено, что восемь тел поменяли местами, что стало основанием для отдельного расследования дела.

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