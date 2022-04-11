Следствие установило точное место и время взрыва. Об этом заявил глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

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Главным и безоговорочным доказательством российского вмешательства стал взрыв в левом крыле,

– подчеркнул Мацеревич.

Что выяснили о взрыве

Следователи уверены, что взрыв произошел на расстоянии 100 метров до березы.

В этой местности не было ни высоких деревьев, ни других препятствий, которые могли бы представлять угрозу самолетам.

Нашли следы взрывчатки на 190 элементах самолета Ту-154М.

Британская лаборатория подтвердила наличие тротила, гексогена, нитроглицерина в 89 из 238 исследованных образцов. По словам Мацеревича, некоторые следы этих материалов находятся в местах, недоступных для пассажиров или экипажа самолета.

Кроме того, выявили наличие избыточного количества алюминия в отношении кремния. Польский чиновник отметил, что это подтверждает термобарический взрыв оксида этилена при наличии алюминия.

На фрагментах тел большинства жертв были остатки этих материалов.

Россия усложняла доступ Польши к фрагментам самолета

Экс-министр добавил, что российская сторона с начала расследования затрудняла доступ Польши к фрагментам разбитого самолета, технической документации и всем записям из кабины.

Польские следователи так и не увидели полностью оригинальной записи регистраторов полета, части деталей самолета, также не получили большинство документов с военного аэродрома "Смоленск-Северный".

Предварительное расследование катастрофы сочли недействительным

Предварительный отчет расследования крушения от 2011 года признали недействительным. В нем подкомиссия во главе с Ежи Миллером заявляла, что самолет разбился, потому что пошел на контролируемое сближение с землей.

Мацеревич считает, что отчет сделан на основе фальшивых материалов и политического давления.

Что известно о Смоленской трагедии

Еще 12 лет назад, 10 апреля 2010 года, под Смоленском разбился польский самолет Ту-154М. Катастрофа произошла недалеко от военного аэродрома "Смоленск-Северный".

На борту летела делегация первых лиц Польши, в том числе и президент Лех Качиньский. Погибли 96 человек.

Заметим, поляки летели на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

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