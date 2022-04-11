Слідство встановило точне місце і час вибуху. Про це заявив голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич.

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Головним і беззаперечним доказом російського втручання став вибух у лівому крилі,

– наголосив Мацеревич.

Що з'ясували про вибух

Слідчі переконані, що вибух стався на відстані 100 метрів до берези.

У цій місцевості не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

Знайшли сліди вибухівки на 190 елементах літака Ту-154М.

Британська лабораторія підтвердила наявність тротилу, гексогену, нітрогліцерину у 89 із 238 досліджених зразків. За словами Мацеревича, деякі сліди цих матеріалів є у місцях, недоступних для пасажирів чи екіпажу літака.

Крім того, виявили наявність надлишкової кількості алюмінію щодо кремнію. Польський чиновник зазначив, що це підтверджує термобаричний вибух оксиду етилену за наявності алюмінію.

На фрагментах тіл більшості жертв були залишки цих матеріалів.

Росія ускладнювала доступ Польщі до фрагментів літака

Eксміністр додав, що російська сторона від початку розслідування ускладнювала доступ Польщі до фрагментів розбитого літака, технічної документації та всіх записів з кабіни.

Польські слідчі так і не побачили повністю оригінального запису реєстраторів польоту, частини деталей літака, також не отримали більшості документів з військового аеродрому "Смоленськ-Північний".

Попереднє розслідування катастрофи визнали недійсним

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року визнали недійсним. У ньому підкомісія на чолі з Єжи Міллером заявляла, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею.

Мацеревич же вважає, що звіт зроблений на основі фальшивих матеріалів і політичного тиску.

Що відомо про Смоленську трагедію

Ще 12 років тому, 10 квітня 2010 року, під Смоленськом розбився польський літак Ту-154М. Катастрофа сталась неподалік військового аеродрому "Смоленськ-Північний".

На борту летіла делегація перших осіб Польщі, зокрема, й президент Лех Качинський. Загинули 96 людей.

Зауважимо, поляки летіли на урочистості з нагоди 70 роковин Катинського розстрілу.

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