Дуда відвідав місце поховання подружжя Леха та Марії Качинських – у крипті Королівського замку на Вавелі у Кракові. Після цього він поспілкувався з журналістами, де заявив, що ця річниця Смоленської авіакатастрофи є особливою, адже саме в цей час триває війна Росії проти України.

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"Як тоді ми бачили зруйнований літак, так сьогодні бачимо знищену Україну. Як тоді ми бачили тіла загиблих, так і сьогодні ми бачимо тіла вбитих", – наголосив Дуда.

Він назвав символічним те, що загиблі у Смоленській катастрофі летіли до Росії, аби вшанувати пам'ять загиблих у Катині, яких вбили у 1940 році радянські військові. Намагаючись приховати сліди злочинів, вони усі звинувачення перекладали на німців. Та згодом таки виявилася, що до цього причетні саме НКВД.

Польський президент також пригадав і слова Леха Качинського щодо Росії. Сказав він їх після того, як росіяни напали на Грузію у 2008 році: "Сьогодні це Грузія, потім Україна, а далі балтійські країни, а пізніше, можливо, і моя країна – Польща".

Смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Літак, на борту якого перебував польський президент Лех Качинський та чимала кількість політичної, військової, релігійної та громадянської еліти Польщі, розбився, коли заходив на посадку в Смоленську. Загалом загинуло 96 осіб.

Майже по всій території Польщі 10 квітня 2022 року о 08:41 (момент катастрофи в Смоленську) включили сирени у пам'ять про жертв трагедії. Влада деяких міст вирішила не включати сирени, аби зайвий раз не травмувати українських біженців, які втекли з під російських обстрілів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття польському народу з приводу 12-ї річної Смоленської катастрофи.