Зеленський нагадав, що 12 років тому авіакатастрофа забрала життя президента Леха Качинського та представників польської еліти.

До теми Друга Катинь: Резніков висловив співчуття Польщі щодо Смоленської трагедії

Тому президент відзначив, що в цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з Україною у протидії агресії Росії.

Смоленська трагедія: коротко

10 квітня 2010 року під Смоленськом неподалік військового аеродрому "Смоленськ-Сєвєрний" розбився польський літак Ту-154М.

На борту була делегація перших осіб Польщі, зокрема, й президент. Загинули 96 людей.

До речі, делегація летіла на урочистості з нагоди 70 роковин Катинського розстрілу.

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