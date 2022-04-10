Зеленский напомнил, что 12 лет назад авиакатастрофа унесла жизни президента Леха Качиньского и представителей польской элиты.

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Поэтому президент отметил, что в этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, которые твердо стоят с Украиной в противодействии агрессии России.

Смоленская трагедия: коротко

10 апреля 2010 года под Смоленском недалеко от военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский самолет Ту-154М.

На борту была делегация первых лиц Польши, в том числе и президент. Погибли 96 человек.

Кстати, делегация летела на торжества по случаю 70 годовщины Катынского расстрела.

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