Она держала курс в Катынь, которая была местом казни почти 22 тысяч польских военнопленных – их уничтожили по приказу Москвы в 1940 году. По этому случаю Министр обороны Украины Алексей Резников выразил соболезнования Польше, которая 12 лет назад в этой катастрофе "потеряла своих сыновей и дочерей".
Заметьте Защитники Украины нуждаются только в трех вещах – оружие, оружие и оружие, – Дуда
Резников выразил соболезнования Польше по поводу Смоленской трагедии
По словам Резникова, Смоленская трагедия стала второй Катынью.
Наша боль разделена. Единство – наша сила. За нашу и вашу свободу, Анджей Дуда,
– написал Резников.
Он подчеркнул, что Польша знает по собственному опыту, что такое боль потери, и как в столь сложные времена важна дружба.
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