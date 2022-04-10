Вона тримала курс до Катині, яка була місцем страти майже 22 тисяч польських військовополонених – їх знищили за наказом Москви у 1940 році. З цієї нагоди Міністр оборони України Олексій Резніков висловив співчуття Польщі, яка 12 років тому у цій катастрофі "втратила своїх синів і дочок".

Зауважте Захисники України потребують лиш трьох речей – зброю, зброю та зброю, – Дуда

Резніков висловив співчуття Польщі щодо Смоленської трагедії

За словами Резнікова, Смоленська трагедія стала другою Катинню.

Наш біль розділений. Єдність – наша сила. За нашу і вашу свободу, Анджей Дуда,

– написав Резніков.

Він підкреслив, що Польща знає з власного досвіду, що таке біль втрата, і як у такі складні часи важлива дружня підтримка

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