Про це президент Польщі написав на своїй сторінці у соціальних мережах ввечері 3 квітня.

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Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з Бучі спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс будь-якою ціною. Насправді захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя,

– наголосив політик.

Окрім цього, очільник польської держави Анджей Дуда розмістив хештег #StandWithUkraine.

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