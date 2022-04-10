Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

До теми У Польщі заявили про готовність розмістити ядерну зброю НАТО

"Заява Польщі про готовність прийняти на своїй території ядерну зброю від країн НАТО – це дуже потужний сигнал для Путіна, для путінського режиму", – зазначив нардеп.

За словами Веніславського, російський президент повинен усвідомлювати, що ситуація змінюється. Важливим сигналом для нього має бути й схвалення Сенатом США закону про ленд-ліз для України, а також готовність європейських партнерів передавати новітні зразки озброєння українській армії.

Усе це є елементами тиску на Путіна, аби він розумів, що навіть тих мінімальних завдань, які він собі ставить, навряд чи вдасться досягнути,

– додав депутат.

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