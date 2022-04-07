У США вже на пів шляху до схвалення закону, який допоможе прискорити поставки американського озброєння в Україну. Сенат підтримав закон, тепер рішення за Палатою представників та президентом Байденом. Але майже немає сумнівів, що закон приймуть. Питання лише – коли, оскільки Палата представників йде на двотижневі канікули.

До теми Сенат США схвалив закон щодо програми ленд-лізу: востаннє діяла під час Другої світової

Що таке ленд-ліз для України Завдяки ленд-лізу США можуть максимально швидко та за спрощеною процедурою постачати Україні зброю, техніку, ліки, харчі, нафту та інші необхідні товари. Раніше на заваді була бюрократія, яка суттєво гальмувала прийняття тих рішень, які були необхідні для оборони України миттєво.

Одна з ініціаторок закону про ленд-ліз для України сенаторка Джин Шахін наголосила, що максимально швидка доставка військової допомоги Україні має вирішальне значення. Вона назвала напад Росії найбільшою загрозою для Європи з часів Другої світової війни.

Оскільки ця криза швидко загострюється, а Путін тисне на Україну, на рахунку кожна хвилина,

– наголосила сенаторка.

Як ленд-ліз допоміг перемогти Гітлера

Цей крок вже називають історичним, оскільки така програма діяла під час Другої світової війни. Сполучені Штати у 1941 – 1945 роки за цією програмою постачали зброю, техніку та інші товари своїм союзницям, щоб боротися з нацистською Німеччиною.

Тоді допомогу отримали Велика Британія, Китай, СРСР та інші держави-союзниці на загальну суму 50 мільярдів доларів. Сьогодні це еквівалентно близько 690 мільярдів доларів, оцінює британський юрист Алан Райлі. Тоді економіка США переформатувалася:

заводи виробляли танки та артилерію;

нафтовики забезпечували техніку пальним;

а фермери вирощували продукти для військових та мирного населення, яке потерпало від війни.

Все це терміново постачали до союзниць США. Вважається, що саме ця програма стала переломною у Другій світовій війні і наблизила перемогу країн, що протистояли нацизму.

Умови ленд-лізу та важливість для України

Ленд-ліз передбачає спрощені процедури кредитування, постачання та транспортування зброї до України та країн Східної Європи. Програма діятиме до 2023 фінансового року (тобто до 1 жовтня 2022 року).

Закон дозволяє президенту віддавати в борг або лізинг військове обладнання Україні. При цьому використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися. Тож фактично це буде майже безоплатна допомога з боку США.

Цікаво! Томас Воррик, виконувач обов'язків директора однієї з програм Атлантичної ради США, вважає, що в рамках програми ленд-лізу Україні можуть передати системи ППО радянських часів (С-300), які є на озброєнні трьох країн НАТО та високотехнологічне обладнання (включаючи зенітні та безпілотні авіаційні комплекси).

Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України. Розраховуємо на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис президента США,

– відреагував Кулеба.

Зазначимо, що українська влада просила США про цей крок вже тривалий час. До прикладу, голова Офісу Президента Андрій Єрмак ще 2 тижні тому наголошував, що Україна може виграти війну проти Росії, отримавши серйозне наступальне озброєння. А це можливо лише завдяки повноцінному ленд-лізу.

Про що свідчить така підтримка

По-перше, США вірять у перемогу України і готові докладати зусиль, щоб допомогти Україні протистояти.

По-друге, це вкотре показує, як бажання допомогти Україні захиститися об’єднало всі країни з демократичними цінностями. Демократи та республіканці, які зазвичай мають протиріччя, разом напрацьовують закони для підтримки України та одноголосно голосують за них.

По-третє, США вбачають у війні Росії проти України шанс ослабити свого ідеологічного ворога.

До теми – Сенат США підтримав закон про ленд-ліз для України: дивіться відео